«Астон Вилла» победила «Лестер» в АПЛ

«Эвертон» проиграл «Борнмуту», ведя в два мяча к 87-й минуте

«Астон Вилла» на выезде обыграла «Лестер» в матче 3-го тура АПЛ — 2:1.

Победу бирмингемцам принесли голы Амаду Онана (28-я минута) и Джона Дурана (64-я). Единственный мяч хозяев на 73-й минуте забил Факундо Буонанотте.

«Астон Вилла» (6 очков) поднялась на шестое место в АПЛ. «Лестер» (1) идет 15-м в турнирной таблице.

В параллельных матчах «Брентфорд» обыграл «Саутгемптон» (3:1), «Эвертон» уступил «Борнмуту» (2:3), «Фулхэм» поделил очки с «Ипсвичем» (1:1), а «Вулверхэмптон» — с «Ноттингем Форест» (1:1).

«Ириски» уступили «Борнмуту», ведя в счете 2:0 к 87-й минуте матча. После этого «Борнмут» забил 3 гола (2 — в добавленное время) и вырвал победу. «Эвертон» потерпел 3-е поражение подряд на старте сезона.