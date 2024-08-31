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Сегодня, 19:00

«Астон Вилла» победила «Лестер» в АПЛ

«Эвертон» проиграл «Борнмуту», ведя в два мяча к 87-й минуте
Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Астон Вилла» на выезде обыграла «Лестер» в матче 3-го тура АПЛ — 2:1.

Победу бирмингемцам принесли голы Амаду Онана (28-я минута) и Джона Дурана (64-я). Единственный мяч хозяев на 73-й минуте забил Факундо Буонанотте.

«Астон Вилла» (6 очков) поднялась на шестое место в АПЛ. «Лестер» (1) идет 15-м в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 3-й тур
31 авг, 17:00. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
1:2
Астон Вилла

В параллельных матчах «Брентфорд» обыграл «Саутгемптон» (3:1), «Эвертон» уступил «Борнмуту» (2:3), «Фулхэм» поделил очки с «Ипсвичем» (1:1), а «Вулверхэмптон» — с «Ноттингем Форест» (1:1).

Англия. Премьер-лига. 3-й тур
31 авг, 17:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
3:1
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига. 3-й тур
31 авг, 17:00. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
2:3
Борнмут

«Ириски» уступили «Борнмуту», ведя в счете 2:0 к 87-й минуте матча. После этого «Борнмут» забил 3 гола (2 — в добавленное время) и вырвал победу. «Эвертон» потерпел 3-е поражение подряд на старте сезона.

Англия. Премьер-лига. 3-й тур
31 авг, 17:00. Portman Road (Ипсвич)
Ипсвич
1:1
Фулхэм
Англия. Премьер-лига. 3-й тур
31 авг, 17:00. Nottingham City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
1:1
Вулверхэмптон

Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Борнмут
ФК Брентфорд
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Ипсвич Таун
ФК Лестер
ФК Ноттингем Форест
ФК Саутгемптон
ФК Фулхэм
ФК Эвертон
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