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Сегодня, 00:28

«Лестер» проиграл «Блэкберну» в Кубке Англии

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Лестер» на своем поле проиграл «Блэкберну» в матче 1/8 финала Кубка Англии — 1:2. В первом тайме полузащитник гостей Тайрис Долан открыл счет. В начале второй половины Сэмми Шмодикс забил второй мяч «Блэкберна». На 67-й минуте встречи «Лестеру» удалось отыграть один мяч. Больше голов забито не было.

Англия. Кубок. 1/8 финала
28 февр, 22:30. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
1:2
Блэкберн Роверс

В другой встрече «Стоук Сити» потерпел поражение от «Брайтона» — 0:1. Единственный гол на 30-й минуте встречи забил 18-летний нападающий Эван Фергюсон.

Англия. Кубок. 1/8 финала
28 февр, 22:15. Bet365 Stadium (Стоук-он-Трент)
Стоук Сити
0:1
Брайтон

Своих соперников по четвертьфиналу команды узнают после жеребьевки.

Сток Сити
ФК Блэкберн Роверс
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Лестер
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