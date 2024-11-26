Судейство
Сегодня, 11:39
На 84-й минуте матча 12-го тура чемпионата Англии «Лестер» — «Челси» (1:2) судья Энди Мэдли правильно не назначил пенальти в ворота гостей после столкновения в их штрафной площади Стефи Мавидиди с Уэсли Фофана. Нападающий «Лестера» пробросил мяч мимо защитника и, наткнувшись своей ногой на его ногу, упал.
Рефери не нашел никаких оснований для наказания Фофана 11-метровым, а видеоассистенты Пол Тирни и Дэн Кук — для вмешательства. Решение Мэдли было подтверждено.
А вот в чемпионате России в игре 16-го тура «Крылья Советов» — «Ахмат» (2:1) в схожей ситуации пенальти назначили. На 63-й минуте судья Павел Шадыханов сначала правильно не указал на 11-метровую отметку в штрафной площади самарцев. Но после вмешательства видеоассистентов Сергея Иванова и Сергея Цыганка рефери изменил свое решение и все-таки наказал хозяев поля пенальти.
В том моменте Лечи Садулаев перебросил мяч (это, пожалуй, главное отличие от Мавидиди) через Алоиса Ороза, поменял направление движения и наткнулся своей ногой на ногу соперника. Самарец не делал никаких движений в сторону футболиста «Ахмата», не пытался его сбить или задержать (как и Фофана в отношении Мавидиди). В чем же тогда заключался его фол?