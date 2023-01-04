«Лестер» проиграл «Фулхэму», «Брайтон» одержал победу над «Эвертоном»

«Лестер» на своем поле проиграл «Фулхэму» в матче 19-го тура чемпионата Англии — 0:1. Игра прошла на стадионе «Кинг Пауэр».

Единственный гол на 17-й минуте встречи забил форвард Александар Митрович.

«Фулхэм» идет на 7-м месте в турнирной таблице АПЛ (28 очков), а «Лестер» занимает 13-ю строчку (17 очков).

В другой встрече «Брайтон» на выезде выиграл у «Эвертона» — 4:1. В составе победителей голами отметились Каору Митома, Эван Фергюсон, Соломон Марч и Паскаль Гросс. Гол престижа на счету Демарая Грея, который на 92-й минуте реализовал пенальти.

«Брайтон» поднялся на 8-е место в таблице — 27 очков. «Эвертон» располагается на 16-й строчке (15 очков).