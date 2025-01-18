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«Лестер» уступил «Фулхэму» и потерпел седьмое поражение подряд

Алина Савинова
18 января. «Лестер» уступил «Фулхэму» в АПЛ (0:2).
Фото Reuters
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«Лестер» на своем поле проиграл «Фулхэму» в матче 22-го тура чемпионата Англии — 0:2.

Счет на 48-й минуте встречи открыл Имил Смит-Роу. На 68-й минуте Адама Траоре увеличил преимущество гостей.

«Лестер» потерпел седьмое поражение подряд. Команда с 14 очками занимает предпоследнее, 19-е место в АПЛ. «Фулхэм» после этой игры с 33 очками поднялся на 9-ю позицию.

В параллельном матче «Кристал Пэлас» победил «Вест Хэм» (2:0). Молотобойцы с 80-й минуты играли в меньшинстве. «Кристал Пэлас» набрал 27 балла и вышел на 12-е место, «Вест Хэм» (26) опустился на 14-ю строчку.

Англия. Премьер-лига. 22-й тур
18 янв, 18:00. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
0:2
Фулхэм
Англия. Премьер-лига. 22-й тур
18 янв, 18:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм
0:2
Кристал Пэлас
3
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Кристал Пэлас
ФК Лестер
ФК Фулхэм
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