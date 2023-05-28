«Лестер» и «Лидс» вылетели из АПЛ, «Эвертон» спасся благодаря победе над «Борнмутом»

Определились все команды, которые покидают АПЛ по итогам сезона 2022/23.

«Эвертон» на своем поле сумел обыграть «Борнмут» и избежал понижения — 1:0. Единственный гол забил Абдулай Дукуре.

Команда Шона Дайча набрала 36 очков и финишировала на 17-й строчке. «Борнмут» с 39 баллами завершил сезон на 15-м месте.

В другом матче последнего тура «Лестер» дома сумел обыграть «Вест Хэм» — 2:1. Голами за хозяев отметились Харви Барнс и Ваут Фас. За «Вест Хэм» отличился Пабло Форнальс.

Несмотря на три очка, «Лестер» с 34 очками остался на 18-м месте в турнирной таблице и покинул АПЛ. «Вест Хэм» с 40 баллами финишировал 14-м.

Еще одной вылетевшей командой стал «Лидс». Команда Сэма Эллардайса на своем поле проиграла «Тоттенхэму» — 1:4. Победу лондонцам принес дубль Харри Кейна и голы Педро Порро и Лукаса Моуры. Единственный мяч «Лидса» забил Джек Харрисон.

«Лидс» с 31 баллом финишировал 19-м. «Тоттенхэм», набравший 60 баллов, остался восьмым и не попал в еврокубки на будущий сезон.