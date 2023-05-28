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Сегодня, 20:30

«Лестер» и «Лидс» вылетели из АПЛ, «Эвертон» спасся благодаря победе над «Борнмутом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Эвертон» — «Борнмут».
Фото Reuters
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Определились все команды, которые покидают АПЛ по итогам сезона 2022/23.

«Эвертон» на своем поле сумел обыграть «Борнмут» и избежал понижения — 1:0. Единственный гол забил Абдулай Дукуре.

Команда Шона Дайча набрала 36 очков и финишировала на 17-й строчке. «Борнмут» с 39 баллами завершил сезон на 15-м месте.

Англия. Премьер-лига. 38-й тур
28 мая, 18:30. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
1:0
Борнмут

В другом матче последнего тура «Лестер» дома сумел обыграть «Вест Хэм» — 2:1. Голами за хозяев отметились Харви Барнс и Ваут Фас. За «Вест Хэм» отличился Пабло Форнальс.

Несмотря на три очка, «Лестер» с 34 очками остался на 18-м месте в турнирной таблице и покинул АПЛ. «Вест Хэм» с 40 баллами финишировал 14-м.

Англия. Премьер-лига. 38-й тур
28 мая, 18:30. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
2:1
Вест Хэм

Еще одной вылетевшей командой стал «Лидс». Команда Сэма Эллардайса на своем поле проиграла «Тоттенхэму» — 1:4. Победу лондонцам принес дубль Харри Кейна и голы Педро Порро и Лукаса Моуры. Единственный мяч «Лидса» забил Джек Харрисон.

«Лидс» с 31 баллом финишировал 19-м. «Тоттенхэм», набравший 60 баллов, остался восьмым и не попал в еврокубки на будущий сезон.

Англия. Премьер-лига. 38-й тур
28 мая, 18:30. Elland Road (Лидс)
Лидс
1:4
Тоттенхэм

Футбол
ФК Борнмут
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Лестер
ФК Лидс
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Эвертон
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