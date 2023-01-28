«Лестер» и «Лидс» вышли в 1/8 финала Кубка Англии

«Лидс» победил «Аккрингтон» со счетом 3:1 в матче 1/16 финала Кубка Англии.

Также в следующую стадию турнира вышел еще один клуб АПЛ — «Лестер». «Лисы» с минимальным счетом одолели «Уолсолл» — 1:0.