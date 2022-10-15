«Лестер» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью в АПЛ

«Лестер» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью в матче 11-го тура АПЛ. Игра завершилась со счетом 0:0.

«Лисы» занимают 19-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея на счету 5 очков. «Орлы» находятся на 13-й позиции (10 очков).