«Лестер» купил защитника «Копенгагена» и молодежной сборной Дании

«Лестер» объявил о приобретении защитника «Копенгагена» и молодежной сборной Дании Виктора Кристиансена.

Кристиансен заключил с «Лестером» контракт до июня 2028, став первым новичком команды Брендана Роджерса в зимнее трансферное окно.

«Премьер-лига, наверное, является лучшей лигой в мире, а «Лестер» — команда топ-уровня, поэтому, конечно, я был взволнован. Я без колебаний откликнулся на эту замечательную возможность», — сказал футболист.

По данным британских СМИ, сделка оценивается в 17 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Кристансен провел за «Копенгаген» 24 матча, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.