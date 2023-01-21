«Лестер» купил защитника «Копенгагена» и молодежной сборной Дании

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«Лестер» объявил о приобретении защитника «Копенгагена» и молодежной сборной Дании Виктора Кристиансена.
Кристиансен заключил с «Лестером» контракт до июня 2028, став первым новичком команды Брендана Роджерса в зимнее трансферное окно.
«Премьер-лига, наверное, является лучшей лигой в мире, а «Лестер» — команда топ-уровня, поэтому, конечно, я был взволнован. Я без колебаний откликнулся на эту замечательную возможность», — сказал футболист.
По данным британских СМИ, сделка оценивается в 17 миллионов фунтов стерлингов.
В текущем сезоне Кристансен провел за «Копенгаген» 24 матча, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
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