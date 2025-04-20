«Лестер» и «Ливерпуль» встретятся в матче чемпионата Англии

«Лестер» и «Ливерпуль» встретятся в матче 33-го тура английской премьер-лиги в воскресенье, 20 апреля. Игра пройдет на «Кинг Пауэр Стэдиум» в Лестере, стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

«Лестер» — «Ливерпуль»: прямая трансляция матча АПЛ (видео)

С основными событиями и результатом игры «Лестер» — «Ливерпуль» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В России отсутствуют официальные трансляции матчей чемпионата Англии, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Англия. Премьер-лига. 33-й тур.

20 апреля, 18:30. King Power Stadium (Лестер)

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии с 76 очками. «Лестер» располагается на предпоследней, 19-й строчке турнирной таблицы с 18 очками. Встреча команд в первом круге АПЛ завершилась победой мерсисайдцев со счетом 3:1.