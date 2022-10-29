«Манчестер Сити» без Холанна одержал победу над «Лестером»

«Манчестер Сити» в гостях обыграл «Лестер» в матче 14-го тура чемпионата Англии — 1:0.

В составе «горожан» в начале второго тайма отличился Кевин Де Брейне.

Форвард гостей Эрлин Холанн игру пропускал из-за травмы.

«Ман Сити» набрал 29 очков и возглавил турнирную таблицу АПЛ. «Лестер» с 11 очками на 17-й строчке.