«Манчестер Сити» без Холанна одержал победу над «Лестером»

Сегодня, 16:20
«Манчестер Сити» в гостях обыграл «Лестер» в матче 14-го тура чемпионата Англии — 1:0.
В составе «горожан» в начале второго тайма отличился Кевин Де Брейне.
Форвард гостей Эрлин Холанн игру пропускал из-за травмы.
«Ман Сити» набрал 29 очков и возглавил турнирную таблицу АПЛ. «Лестер» с 11 очками на 17-й строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования