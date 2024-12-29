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«Лестер» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча АПЛ

«Лестер» и «Манчестер Сити» встретятся в матче чемпионата Англии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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«Лестер» примет «Манчестер Сити» в матче 19-го тура английской премьер-лиги в воскресенье, 29 декабря. Игра пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере и начнется в 17.30 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций АПЛ. Видео появляются в соцсети «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео» (например, в этой группе).

Ключевые события игры «Лестер» — «Манчестер Сити» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
29 дек, 17:30. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
Манчестер Сити

«Лестер» набрал 14 очков в 18 турах чемпионата Англии, «Манчестер Сити» — 28. В 18-м туре «лисы» уступили «Ливерпулю» (1:3), а горожане сыграли вничью с «Эвертоном» (1:1). «Манчестер Сити» является действующим чемпионом Англии, «Лестер» в сезоне-2023/24 занял первое место в чемпионшипе и вернулся в АПЛ.

Футбол
ФК Лестер
ФК Манчестер Сити
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