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Сегодня, 11:18

«Лестер» может пригласить Поттера летом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Лестер» сохраняет интерес к экс-тренеру «Челси» Грэму Поттеру, сообщает The Athletic.

Ранее сообщалось, что «лисы» связывались с Поттером после увольнения Брендана Роджерса, но специалист отклонил предложение, поскольку хотел бы взять перерыв в работе до лета.

По информации источника, «Лестер» все еще заинтересован в услугах 47-летнего тренера и может пригласить его летом.

11 апреля «Лестер» объявил о назначении Дина Смита главным тренером клуба. Он подписал контракт до конца сезона.

Футбол
ФК Лестер
Грэм Поттер
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