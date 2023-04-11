«Лестер» может пригласить Поттера летом

«Лестер» сохраняет интерес к экс-тренеру «Челси» Грэму Поттеру, сообщает The Athletic.

Ранее сообщалось, что «лисы» связывались с Поттером после увольнения Брендана Роджерса, но специалист отклонил предложение, поскольку хотел бы взять перерыв в работе до лета.

По информации источника, «Лестер» все еще заинтересован в услугах 47-летнего тренера и может пригласить его летом.

11 апреля «Лестер» объявил о назначении Дина Смита главным тренером клуба. Он подписал контракт до конца сезона.