«Лестер» назвал банкротство титульного спонсора бюрократической формальностью

«Лестер» заявил, что титульный спонсор продолжит финансирование клуба, несмотря на начатую в отношении себя процедуру банкротства.

Команду спонсирует компания BC.Game, которая занимается криптовалютами. Ранее в британских СМИ появилась информация, что «лисы» могут убрать логотип фирмы с игровой формы в связи с ее возможным банкротством. Процедуру начал суд государства Кюрасао, который получил иски от двух пользователей сервиса.

«Мы вели и продолжаем вести регулярные переговоры с BC.Game относительно текущего судебного разбирательства в Кюрасао. BC.Game предоставили клубу самые надежные заверения в том, что они активно обжалуют это дело, что процесс носит сугубо административный характер и не возник из-за каких-либо проблем с их финансовым положением.

Также нас уведомили, что по-прежнему готовы в полной мере выполнять свои текущие обязательства», — приводит слова представителя клуба BBC.

С начала сезона-2026-27 в АПЛ будут запрещены спонсорские соглашения клубов с компаниями из игорного бизнеса и букмекерами.

После 12 матчей «Лестер» занимает 16-е место в турнирной таблице текущего сезона, набрав 10 очков.