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Англия

3 октября, 23:51

«Лестер» разгромил «Ноттингем Форест» в чемпионате Англии

Мария Гусева

«Лестер» на домашней арене разгромил «Ноттингем Форест» в заключительном матче 9-го тура чемпионата Англии — 4:0.

Забитыми голами отметились Джеймс Мэддисон, сделавший дубль, Харви Барнс и Патсон Дака.

«Лестер» прервал серию из шести поражений и поднялся на 19-ю строчку в турнирной таблице, набрав 4 очка. «Ноттингем Форест» с 4 очками опускается на 20-ю строчку, уступая «лисам» по дополнительным показателям.

В следующем туре «Лестер» сыграет против «Борнмута» 8 октября, а «лесники» встретятся с «Астон Виллой» 10 октября.

Англия. Премьер-лига. 9-й тур
03 окт, 22:00. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
4:0
Ноттингем Форест

Футбол
ФК Лестер
ФК Ноттингем Форест
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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