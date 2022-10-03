«Лестер» разгромил «Ноттингем Форест» в чемпионате Англии

«Лестер» на домашней арене разгромил «Ноттингем Форест» в заключительном матче 9-го тура чемпионата Англии — 4:0.

Забитыми голами отметились Джеймс Мэддисон, сделавший дубль, Харви Барнс и Патсон Дака.

«Лестер» прервал серию из шести поражений и поднялся на 19-ю строчку в турнирной таблице, набрав 4 очка. «Ноттингем Форест» с 4 очками опускается на 20-ю строчку, уступая «лисам» по дополнительным показателям.

В следующем туре «Лестер» сыграет против «Борнмута» 8 октября, а «лесники» встретятся с «Астон Виллой» 10 октября.