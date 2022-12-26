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Сегодня, 19:54

«Ньюкасл» разгромил «Лестер» и поднялся на второе место в АПЛ

Руслан Минаев
Крис Вуд с пенальти открывает счет в матче.
Фото Global Look Press
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«Ньюкасл» в гостях разгромил «Лестер» в матче 17-го тура АПЛ — 3:0.

«Сороки» забили все свои голы в первые полчаса игры. На 3-й минуте отличился Крис Вуд, на 7-й — Мигель Альмирон, на 32-й — Жоэлинтон.

«Ньюкасл» набрал 33 очка и поднялся на второе место в АПЛ, обогнав «Манчестер Сити» (32). У «горожан» два матча в запасе. «Лестер» с 17 очками остался на 13-й строчке.

Команда Эдди Хау не проигрывает в АПЛ уже в 11 матчах подряд (8 побед и 3 ничьих).

Англия. Премьер-лига. 17-й тур
26 дек, 18:00. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
0:3
Ньюкасл Юнайтед

В другом матче «Boxing Day» «Эвертон» дома проиграл «Вулверхэмптону» — 1:2.

В составе «ирисок» забил Эри Мина, у «волков» — Даниэл Поденсе и Райан Аит-Нури, который отличился на 90+5-й минуте матча.

«Вулверхэмптон» с 13 очками поднялся на 18-е место в АПЛ. «Эвертон» с 14 очками занял 17-ю строчку.

Англия. Премьер-лига. 17-й тур
26 дек, 18:00. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
1:2
Вулверхэмптон Уондерерс

ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Лестер
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Эвертон
0
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