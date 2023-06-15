«Лестер» отказался продавать «Тоттенхэму» Мэддисона и Барнса за 58 миллионов евро

«Лестер» отказался продавать «Тоттенхэму» своих полузащитников Джеймса Мэддисона и Харви Барнса, сообщает Daily Mail.

По информации источника, лондонский клуб предложил за трансфер Мэддисона и Барнса более 50 миллионов фунтов (58 миллионов евро). В прошлом году «Лестер» надеялся выручить 70 миллионов евро с продажи каждого из полузащитников.

Помимо «Тоттенхэма», к Мэддисону и Барнсу также проявляет интерес «Ньюкасл». «Астон Вилла» и «Вест Хэм» следят за Харви.

В сезоне-2022/23 на счету Мэддисона 32 матча за «Лестер» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. Барнс провел 40 игр и забил 13 мячей, а также оформил три ассиста.

В прошедшем сезоне «Лестер» занял 18-е место в АПЛ и вылетел в чемпионшип.