«Лестер» подписал защитника «Сток Сити» и сборной Австралии Суттара за 17 миллионов евро

Сегодня, 06:42
«Лестер» объявил о подписании центрального защитника «Сток Сити» и сборной Австралии Харри Суттара.
24-летний игрок обошелся «лисам» в 17 миллионов евро. Суттар подписал контракт до лета 2028 года.
В этом сезоне на его счету 7 матчей за «Сток» в чемпионшипе.
Суттар провел 14 матчей и забил 6 голов за сборную Австралии, включая четыре игры на ЧМ-2022 в Катаре.
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Основные источники исследования