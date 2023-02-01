«Лестер» подписал защитника «Сток Сити» и сборной Австралии Суттара за 17 миллионов евро

«Лестер» объявил о подписании центрального защитника «Сток Сити» и сборной Австралии Харри Суттара.

24-летний игрок обошелся «лисам» в 17 миллионов евро. Суттар подписал контракт до лета 2028 года.

В этом сезоне на его счету 7 матчей за «Сток» в чемпионшипе.

Суттар провел 14 матчей и забил 6 голов за сборную Австралии, включая четыре игры на ЧМ-2022 в Катаре.