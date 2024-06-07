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Сегодня, 18:37

«Лестер» продлил контракт с Варди на один год

Алина Савинова
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«Лестер» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Джейми Варди.

Новое соглашение с 37-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2024/25.

«Я всегда говорил, что возраст — это всего лишь цифра. Я чувствую себя хорошо, поэтому я буду продолжать играть до тех пор, пока ноги не скажут: «Все, игра окончена». Когда-нибудь это наступит, но не сейчас. Мы с нетерпением ждем еще одного сезона в АПЛ и посмотрим, на что мы способны», — приводит пресс-служба клуба слова Варди.

В минувшем сезоне Варди провел 37 матчей за «Лестер» во всех турнирах, забив 20 голов и сделав 2 результативные передачи. Он выступает за синих с 2012 года.

Источник: https://www.lcfc.com/news/4034763/jamie-vardy-extends-leicester-city-stay?lang=en
Джейми Варди
Футбол
ФК Лестер
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