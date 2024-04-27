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Сегодня, 01:25

«Лестер» спустя год вернулся в АПЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Угловой флажок на стадионе в Лестере.
Фото Twitter
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«КПР» переиграл «Лидс» (4:0) в матче 45-го тура чемпионшипа. Команда, которую тренирует Даниель Фарке, лишилась возможности догнать в турнирной таблице «Лестер», идущий первым.

Таким образом, «Лестер» гарантировал себе одно из первых двух мест по итогам сезона. «Лисы» спустя год вернулся в АПЛ.

Обойти в турнирной таблице «Лестер» может только «Ипсвич», у которого осталось еще 3 матча. В понедельник «лисы» могут стать чемпионами, если победят «Престон» или если «Ипсвич» в субботу не обыграет «Халл Сити».

Футбол
ФК Лестер
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