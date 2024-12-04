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Сегодня, 01:13

«Лестер» обыграл «Вест Хэм» в первом матче при ван Нистелрое

Евгений Козинов
Корреспондент
Джейми Варди.
Фото Reuters
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«Лестер» переиграл «Вест Хэм» в матче 14-го тура чемпионата Англии — 3:1. Игра прошла на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере.

Нападающий Джейми Варди на 2-й минуте вывел хозяев вперед. Его гол стал единственным в первом тайме. В начале второй половины Билал Эль-Ханнусс удвоил преимущество «Лестера», а на 90-й минуте Патсон Дака довел счет до крупного. Гостям удалось забить гол престижа в добавленно время — отличился Никлас Фюллькруг.

Это была первая игра «Лестера» при новом главном тренере Рууде ван Нистелрое. «Лисы» прервали свою безвыигрышную серию из 6 матчей во всех турнирах и поднялись на 15-е место в турнирной таблице АПЛ (13 очков). «Вест Хэм» остался на 14-й строчке — 15 очков.

Англия. Премьер-лига. 14-й тур
03 дек, 23:15. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
3:1
Вест Хэм
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Лестер
Руд ван Нистелрой
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