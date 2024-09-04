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Сегодня, 09:19

«Лестер» выиграл апелляцию по делу о снятии очков в АПЛ

Алина Савинова
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С «Лестера» не будут сняты очки из-за обвинений в нарушении финансовых правил, сообщается на официальном сайте клуба.

В марте «лисам» были предъявлены обвинения за предполагаемое нарушение финансовых правил. Отмечалось, что оно имело место быть в сезоне-2022/23, по итогам которого «Лестер» вылетел в Чемпионшип.

Синие выиграли апелляцию на решение о том, что независимая комиссия обладает юрисдикцией рассматривать предполагаемое нарушение клубом Правил прибыльности и устойчивого развития (PSR).

«Лестер Сити» приветствует всеобъемлющее решение Апелляционного совета, которое поддерживает нашу последовательно изложенную позицию о том, что любые действия против клуба должны осуществляться в соответствии с применимыми правилами», — говорится в заявлении команды.

В сезоне-2024/25 «лисы» вернулись в АПЛ. После трех туров команда с одним очком занимает 15-е место в чемпионате Англии.

Футбол
ФК Лестер
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