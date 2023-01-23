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23 января, 23:25

Лейтон Бэйнс будет одним из исполняющих обязанности главного тренера «Эвертона»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Эвертон» расстался с главным тренером команды Фрэнком Лэмпардом. Пока «ириски» будут искать нового специалиста, тренировать команду будут тренеры команд U18 и U21 Лейтон Бэйнс и Пол Тейт соответственно, сообщает сайт клуба.

44-летний англичанин возглавил ливерпульскую команду в конце января 2021 года, под его руководством клуб выиграл всего 12 из 44 матчей.

В нынешнем сезоне «Эвертон» в 20 матчах набрал 15 очков и занимает предпоследнее месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).

Лейтон Бэйнс большую часть карьеры провел в «Эвертоне», за который выступал с 2007 года по 2020-й, когда завершил карьеру.

Лейтон Бэйнс
Фрэнк Лэмпард
ФК Эвертон
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«Эвертон» подтвердил увольнение Лэмпарда с поста главного тренера

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