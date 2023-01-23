Лейтон Бэйнс будет одним из исполняющих обязанности главного тренера «Эвертона»

«Эвертон» расстался с главным тренером команды Фрэнком Лэмпардом. Пока «ириски» будут искать нового специалиста, тренировать команду будут тренеры команд U18 и U21 Лейтон Бэйнс и Пол Тейт соответственно, сообщает сайт клуба.

44-летний англичанин возглавил ливерпульскую команду в конце января 2021 года, под его руководством клуб выиграл всего 12 из 44 матчей.

В нынешнем сезоне «Эвертон» в 20 матчах набрал 15 очков и занимает предпоследнее месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).

Лейтон Бэйнс большую часть карьеры провел в «Эвертоне», за который выступал с 2007 года по 2020-й, когда завершил карьеру.