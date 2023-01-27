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Сегодня, 08:09

«Лидc» увеличил предложение по Маккенни

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни может продолжить карьеру в Англии. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Лидс» увеличил предложение по 24-летнему американцу.

Английский клуб готов заплатить 30 миллионов евро, не считая бонусов. Стороны близки к официальному оформлению трансфера.

Действующий контракт Маккенни с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 21 миллион евро.

В этом сезоне Маккенни сыграл 21 матч во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

ФК Лидс
ФК Ювентус
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