«Арсенал» обыграл «Лидс», матч прерывали на 40 минут из-за проблем с электричеством на стадионе

Сегодня, 18:36
«Арсенал» обыграл «Лидс» на выезде в матче 11-го тура чемпионата Англии — 1:0.
Единственный гол забил полузащитник «канониров» Букайо Сака.
На второй минуте матч был остановлен из-за проблем с электричеством на стадионе, в связи с которыми была нарушена работа ВАР. Пауза продлилась 40 минут, после чего матч возобновили.
«Арсенал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии с 27 очками в 10 матчах, «Лидс» идет на 15-й строчке с 9 очками в 9 играх.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования