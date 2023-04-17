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17 апреля, 23:53

«Ливерпуль» разгромил «Лидс» и прервал серию из 4 матчей без побед в АПЛ

Мария Гусева
«Лидс» — «Ливерпуль».
Фото Global Look Press
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«Ливерпуль» на выезде обыграл «Лидс» в матче 31-го тура чемпионата Англии — 6:1.

В составе победителей по дублю сделали Мохамед Салах и Диогу Жота, еще по одному мячу забили Коди Гакпо и Дарвин Нуньес. За «Лидс» единственный гол забил Луис Синистерра.

«Ливерпуль» прервал серию из четырех матчей без побед (2 поражения, 2 ничьих) и занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 47 очков. «Лидс» располагается на 16-й строчке — 29 очков.

В следующем туре соперником «Ливерпуля» станет «Ноттингем Форест», встреча пройдет 22 апреля. «Лидс» сыграет против «Фулхэма» в этот же день.

Англия. Премьер-лига. 31-й тур
17 апр, 22:00. Elland Road (Лидс)
Лидс
1:6
Ливерпуль

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2022-2023/
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Лидс
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