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Сегодня, 10:22

«Лидс» может уволить Фарке, несмотря на досрочный выход команды в АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Лидса» Даниэль Фарке может покинуть клуб, сообщает Daily Mail.

По информации источника, руководство клуба не уверено, что 48-летний немец сумеет сохранить команду в АПЛ в следующем сезоне.

21 апреля «Лидс» досрочно добился повышения из чемпионшипа. После 44 туров команда лидирует в турнирной таблице с 94 очками.

Фарке возглавляет «Лидс» с лета 2023 года. Ранее он возглавлял «Норвич» и гладбахскую «Боруссию». В январе 2022 года немец подписал контракт с «Краснодаром», но покинул клуб уже спустя два месяца, не проведя ни одного матча.

Футбол
ФК Лидс
Даниэль Фарке
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