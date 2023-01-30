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Сегодня, 22:54

«Лидс» начал переговоры с «Ромой» по трансферу Дзаньоло

Иван Шитик
Корреспондент
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«Лидс» включился в борьбу за полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло. Английский клуб постарается оформить трансфер 23-летнего итальянца до закрытия трансферного окна и уже начал переговоры, сообщает журналист Николо Скира.

Некоторое время назад полузащитник подал запрос на трансфер. «Рома» получила официальное предложение по Дзаньоло только от «Борнмута» и приняла его, а игрок отказался от перехода. Теперь его могут отстранить до конца сезона.

Сам Дзаньоло надеется уйти из «Ромы» в июне, когда, как ожидается, у него будет больше предложений. Его контракт с римским клубом рассчитан до 2024 года.

В этом сезоне атакующий полузащитник сыграл в 17 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

ФК Лидс
ФК Рома
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