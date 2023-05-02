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Сегодня, 14:07

«Лидс» объявил об уходе спортивного директора Виктора Орты

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Спортивный директор Виктор Орта покинул «Лидс», сообщается на официальном сайте команды.

Контракт с испанцем расторгли по обоюдному согласию.

«Я глубоко опечален тем, как заканчивается эта глава, поскольку Виктор был ответственен за некоторые из лучших моментов моего пребывания на посту владельца «Лидса». Но нам пришло время сменить направление, поэтому мы договорились, что Виктор покинет клуб», — сказал владелец «Лидса» Андреа Радриццани.

Орта был спортивным директором «Лидса» с 2017 года. До этого он работал в «Мидлсбро», «Эльче», «Севилье» и «Зените».

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