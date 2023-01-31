«Лидс» подписал контракт с защитником Монтейро из «Серветта» на 3,5 года

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«Лидс» подписал контракт с 18-летним защитником Диогу Монтейро из «Серветт».
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на 3,5 года. Первоначально футболист присоединится к команде U21.
У Монтейро 6 игр за «Серветт» без результативных действий. По версии портала Transfermarkt.com, стоимость португальца составляет 500 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что «Лидс» отпустит Диего Льоренте в «Рому» и заменит его Монтейро.
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