«Лидс» подтвердил увольнение Марша с поста главного тренера

«Лидс» на официальном сайте подтвердил увольнение Джесси Марша с поста главного тренера.

Также клуб покидают члены его штаба: Рене Марик, Кэмерон Тошак и Пьер Барю.

Клуб уже ведет поиски специалиста, который станет новым главным тренером.

Джесси Марш возглавил «Лидс» в феврале 2022 года, сменив на пост главного тренера Марсело Бьелсу. В прошлом сезоне он помог команде сохранить прописку в АПЛ.

Сейчас клуб снова находится на грани зоны вылета, занимая 17-е место. Команда набрала 18 очков в 21 матче и опережает «Эвертон» (также 18 очков) только по дополнительным показателям.