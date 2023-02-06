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Сегодня, 17:55

«Лидс» подтвердил увольнение Марша с поста главного тренера

Иван Шитик
Корреспондент
Джесси Марш.
Фото ФК «Лидс»
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«Лидс» на официальном сайте подтвердил увольнение Джесси Марша с поста главного тренера.

Также клуб покидают члены его штаба: Рене Марик, Кэмерон Тошак и Пьер Барю.

Клуб уже ведет поиски специалиста, который станет новым главным тренером.

Джесси Марш возглавил «Лидс» в феврале 2022 года, сменив на пост главного тренера Марсело Бьелсу. В прошлом сезоне он помог команде сохранить прописку в АПЛ.

Сейчас клуб снова находится на грани зоны вылета, занимая 17-е место. Команда набрала 18 очков в 21 матче и опережает «Эвертон» (также 18 очков) только по дополнительным показателям.

ФК Лидс
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