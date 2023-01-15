«Лидс» предложил 25 миллионов евро за полузащитника сборной Марокко Унаи

«Лидс» заинтересован в покупке полузащитника «Анже» и сборной Марокко Азеддина Унаи, сообщает журналист Николо Скира.

Английский клуб предложил 25 миллионов евро за 22-летнего футболиста и готов подписать с ним контракт на 5 лет с зарплатой в 2,5 миллиона евро в год.

В сезоне-2022/23 Унаи принял участие в 14 матчах «Анже» и не отличился результативными действиями. На ЧМ-2022 он принял участие во всех 7 играх сборной Марокко, с которой занял четвертое место на турнире.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 15 миллионов евро.