«Лидс» предложил 25 миллионов евро за полузащитника сборной Марокко Унаи

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«Лидс» заинтересован в покупке полузащитника «Анже» и сборной Марокко Азеддина Унаи, сообщает журналист Николо Скира.
Английский клуб предложил 25 миллионов евро за 22-летнего футболиста и готов подписать с ним контракт на 5 лет с зарплатой в 2,5 миллиона евро в год.
В сезоне-2022/23 Унаи принял участие в 14 матчах «Анже» и не отличился результативными действиями. На ЧМ-2022 он принял участие во всех 7 играх сборной Марокко, с которой занял четвертое место на турнире.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 15 миллионов евро.
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