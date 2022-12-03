«Лидс» претендует на нападающего «Ньюкасла» Вудса

«Лидс» надеется заполучить нападающего «Ньюкасла» Криса Вуда в январе, сообщает Football Insider.

Вуд только 11 месяцев назад перебрался из «Бернли» в «Ньюкасл» за 25 миллионов фунтов, однако основным игроком стать не смог.

30-летний новозеландец выходил в стартовом составе лишь в 2 из 14 матчей «сорок» в этом сезоне АПЛ, забив два гола.

Теперь Вудс может вернуться в «Лидс» — клуб, где он и сделал себе имя в английском футболе, забив 30 голов в сезоне-2016/17.

Добавим, в составе «Ньюкасла» Вуд получает 100 тысяч фунтов в неделю и имеет контракт до 2024 года.