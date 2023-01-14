«Лидс» приобрел форварда «Хоффенхайма» за рекордную сумму в истории клуба

14 января, 23:43
«Лидс» на официальном сайте объявил о трансфере форварда «Хоффенхайма» Жоржиньо Рюттера. С 20-летним французским футболистом подписан контракт до 2028 года.
Сумма сделки не раскрывается, но «Лидс» подтвердил, что этот трансфер стал рекордным в истории клуба.
По данным британских СМИ, «Лидс» заплатит за игрока 40 миллионов евро вместе с бонусами.
«Хоффенхайм» приобрел Рюттера у «Ренна» зимой 2021 года почти за 1 миллион евро. В сезоне-2022/23 он забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи в 17 матчах за «Хоффенхайм».
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