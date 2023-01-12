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Сегодня, 07:08

«Лидс» приобретет форварда «Хоффенхайма» Рюттера за рекордные 40 миллионов евро

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стало известно, сколько «Лидс» заплатит за форварда «Хоффенхайма» Жоржиньо Рюттера.

Как сообщает L'Equipe, за 20-летнего игрока молодежной сборной Франции английский клуб заплатит 40 миллионов евро вместе с бонусами. Это рекордная сумма в истории «Лидс». Контракт с французским футболистом будет рассчитан до 2028 года.

Для «Хоффенхайма» трансфер Рюттера станет вторым по величине в их истории после Жоэлинтона (44 миллиона евро в «Ньюкасл» в 2019 году), и наравне с Роберто Фирмино (в «Ливерпуль» в 2015 году).

«Хоффенхайм» приобрел Рюттера у «Ренна» зимой 2021 года почти за 1 миллион евро. В сезоне-2022/23 он забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи в 17 матчах за «Хоффенхайм».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро. Его контракт с немецким клубом действует до лета 2026 года.

Источник: L'Equipe
ФК Лидс
ФК Хоффенхайм
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