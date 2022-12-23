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Сегодня, 20:08

«Лидс» продлил контракт с защитником Диего Льоренте

Мария Гусева
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«Лидс» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с защитником Диего Льоренте.

Срок нового соглашения 29-летнего испанца с клубом рассчитан до лета 2026 года. Льоренте выступает за «Лидс» с 2020 года.

В текущем сезоне защитник провел за «павлинов» 9 матчей, но пока не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

«Лидс» занимает 15-е место в турнирной таблице английской премьер-лиги, набрав 15 очков в 14 матчах.

Диего Льоренте
Футбол
ФК Лидс
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