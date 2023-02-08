«Лидс» рассматривает Андони Ираолу на пост главного тренера

Стало известно, кого «Лидс» рассматривает на должность главного тренера.

По информации журналиста Фабрицио Романо, английский клуб рассматривает Андони Ираолу, возглавляющего «Райо Вальекано», в качестве фаворита на замену Джесси Маршу. Переговоры между сторонами продолжаются. Также в шорт-листе «Лидса» есть еще три кандидата.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Реала», главный тренер «Кастильи» Рауль Гонсалес Бланко отказался возглавить «Лидс».

Английский клуб 6 февраля объявил об увольнении Джесси Марша с поста главного тренера. «Павлины» набрали 18 очков и занимают 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.