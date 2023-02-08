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Сегодня, 10:50

«Лидс» рассматривает Андони Ираолу на пост главного тренера

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стало известно, кого «Лидс» рассматривает на должность главного тренера.

По информации журналиста Фабрицио Романо, английский клуб рассматривает Андони Ираолу, возглавляющего «Райо Вальекано», в качестве фаворита на замену Джесси Маршу. Переговоры между сторонами продолжаются. Также в шорт-листе «Лидса» есть еще три кандидата.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Реала», главный тренер «Кастильи» Рауль Гонсалес Бланко отказался возглавить «Лидс».

Английский клуб 6 февраля объявил об увольнении Джесси Марша с поста главного тренера. «Павлины» набрали 18 очков и занимают 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Источник: Фабрицио Романо
ФК Лидс
ФК Райо Вальекано
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