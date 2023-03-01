«Лидс» рассматривает возможность приобретения Чалханоглу летом

«Лидс» рассматривает возможность подписания летом полузащитника «Интера» Хакана Чалханоглу, сообщает Football Insider.

По данным источника, английский клуб уже связался с агентом 29-летнего игрока и официально заявил о своем интересе.

Контракт футболиста истекает в 2024 году. Он играет за «Интер» с 2021 года.

В текущем сезона на счету Чалханоглу 32 матча за итальянский клуб во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.