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Сегодня, 09:49

«Лидс» рассматривает возможность приобретения Чалханоглу летом

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Лидс» рассматривает возможность подписания летом полузащитника «Интера» Хакана Чалханоглу, сообщает Football Insider.

По данным источника, английский клуб уже связался с агентом 29-летнего игрока и официально заявил о своем интересе.

Контракт футболиста истекает в 2024 году. Он играет за «Интер» с 2021 года.

В текущем сезона на счету Чалханоглу 32 матча за итальянский клуб во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Источник: Football Insider
Хакан Чалханоглу
ФК Интер (Интернационале)
ФК Лидс
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