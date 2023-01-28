«Лидс» согласовал трансфер полузащитника «Ювентуса» Маккенни

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«Лидс» согласовал условия трансфера полузащитника «Ювентуса» Уэстона Маккенни, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Английский клуб возьмет 24-летнего игрока в аренду с опцией выкупа следующим летом. За аренду англичане заплатят 1,2 миллиона евро. Сумма полноценного трансфера — 33 миллиона евро без учетов бонусов.
29 января футболист должен пройти медобследование в Англии. Сам Маккенни потом подпишет контракт с «Лидсом» до 2027 года.
Действующий контракт американца с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2025 года.
В этом сезоне Маккенни сыграл 21 матч во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
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