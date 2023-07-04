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Сегодня, 08:56

«Лидс» в ближайшее время объявит о назначении Фарке на пост главного тренера

Ана Горшкова
Корреспондент
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В ближайшие 24 часа «Лидс» официально объявит о назначении Даниэля Фарке на пост главного тренера, сообщает The Athletic.

По данным источника, условия контракта согласованы. 46-летний специалист должен в среду приступить к тренировкам команды.

В «Лидсе» Фарке сменит Сэма Аллардайса, с которым клуб расстался по окончании сезона-2022/23 из-за того, что команда выбыла из АПЛ.

Фарке возглавлял менхенгладбахскую «Боруссию» с лета прошлого года, а 2 июня покинул команду. Под его руководством клуб занял 10-е место в бундеслиге. До подписания контракта с немецким клубом Фарке тренировал «Краснодар», но не успел провести ни одного матча с российской командой.

Источник: The Athletic
ФК Лидс
Даниэль Фарке
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