Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

24 января, 23:37

«Лидс» ведет переговоры по полузащитнику «Ювентуса» Маккенни

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни находится в сфере интересов «Лидса», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Английский клуб ведет переговоры о возможном трансфере 24-летнего американца.

На игрока также претендует еще один клуб английской премьер-лиги — «Вест Хэм».

Контракт Маккенни с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной США в 21 миллион евро.

В текущем сезоне Маккенни провел в составе итальянского клуба 21 матч во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

ФК Лидс
ФК Ювентус
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Роналду потребует от бывшего клуба 19,6 миллиона евро. Похоже, эти деньги он должен был получить незаконно
В Госдуме обсудят рекламу пива на фасадах стадионов и в трансляциях спорта
Лукашенко: Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении
AT: требования Зеленского к США о поставках оружия свидетельствуют о панике Киева
Модели «Москвич 5» и «Москвич 6» появятся в течение 2023 года
Джонсон резко изменил свое мнение по вступлению Украины в НАТО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Пол Мерсон считает, что «МЮ» должен купить Кейна

Семейство Глэйзеров планирует полностью продать «Манчестер Юнайтед»