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Сегодня, 16:00

«Лидс» заплатит 12 миллионов евро за защитника «Зальцбурга»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Зальцбурга» Максимилиан Вебер перейдет в «Лидс». Стороны уже согласовали услович сделки, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сумма сделки оценивает в 12 миллионов евро. В ближайшее время переход должен быть оформлен официально.

Австрийский футболист перешел в «Зальцбург» летом 2019 года из «Севильи». Контракт рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне 24-летний Вебер сыграл в составе команды 21 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал шесть результативных передач.

ФК Лидс
ФК Ред Булл Зальцбург
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