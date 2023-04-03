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Сегодня, 15:12

Линдстрем отреагировал на слухи об интересе со стороны «Ливерпуля»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Айнтрахта» Йеспер Линдстрем прокомментировал информацию о возможном переходе в «Ливерпуль». Ранее сообщалось, что мерсисайдцы рассматривают вариант его покупки.

«Я фанат «Ливерпуля», было бы круто играть за этот клуб. Когда я услышал слухи, мне было интересно узнать, правдивы ли они. В конце концов, я болельщик этой команды», — цитирует Линдстрема Liverpool Echo.

В этом сезоне футболист отметился семью голами и двумя результативными передачами в бундеслиге. Также игроком интересовался «Ливерпуль».

ФК Ливерпуль
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