Линдстрем отреагировал на слухи об интересе со стороны «Ливерпуля»

Полузащитник «Айнтрахта» Йеспер Линдстрем прокомментировал информацию о возможном переходе в «Ливерпуль». Ранее сообщалось, что мерсисайдцы рассматривают вариант его покупки.

«Я фанат «Ливерпуля», было бы круто играть за этот клуб. Когда я услышал слухи, мне было интересно узнать, правдивы ли они. В конце концов, я болельщик этой команды», — цитирует Линдстрема Liverpool Echo.

В этом сезоне футболист отметился семью голами и двумя результативными передачами в бундеслиге. Также игроком интересовался «Ливерпуль».