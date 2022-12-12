Линекер надеется, что Саутгейт не покинет сборную Англии

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер поддержал главного тренера национальной команды Гарета Саутгейта после вылета с ЧМ-2022 в Катаре.

«Я надеюсь, что Саутгейт останется. У меня есть чувство, что он еще в процессе строительства команды. Сборную Англии уважают во всем мире», — написал Линекер в соцсети.

Сборная Англии дошла до четвертьфинала ЧМ-2022, где проиграла Франции — 1:2.