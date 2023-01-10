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Линекер: «Кепа — это Эми Мартинес из магазина «Все по 1 фунту»

Линекер отреагировал на попытку Аррисабалаги смутить Альвареса перед исполнением пенальти
Виктория Кравченко
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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер отреагировал на то, что голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага попытался помешать форварду «Манчестер Сити» Хулиану Альваресу перед исполнением пенальти.

«Альварес, вероятно, сказал: «Приятель, я только что выиграл золотую медаль чемпионата мира, ты меня не волнуешь». Кепа — это Эми Мартинес из магазина «Все по 1 фунту», — приводит слова Линекера Daily Mail.

«Челси» проиграл от «Манчестер Сити» (0:4) в 1/32 финала Кубка Англии. Второй мяч забил Хулиан Альварес с пенальти. Перед 11-метровым Кепа попытался сбить Альвареса, что-то говоря перед ударом.

Кепа Аррисабалага
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
Гари Линекер
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