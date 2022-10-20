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Сегодня, 08:02

Линекер — о поведении Роналду: «Это неприемлемо»

Линекер раскритиковал поступок Роналду
Виктория Кравченко

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер прокомментировал положение нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в команде в этом сезоне.

В среду, 19 октября, в конце матча против «Тоттенхэма» (2:0) 37-летний португалец покинул скамейку запасных и ушел в раздевалку до финального свистка, так как не вышел на поле.

«Это неприемлемое поведение. Очень плохо», — цитирует Линекера BBC Sport.

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг после игры не стал комментировать действия Роналду, сославшись на то, что эту ситуацию обсудят завтра, а сейчас команда будет праздновать победу.

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
Гари Линекер
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