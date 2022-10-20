Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер прокомментировал положение нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в команде в этом сезоне.

В среду, 19 октября, в конце матча против «Тоттенхэма» (2:0) 37-летний португалец покинул скамейку запасных и ушел в раздевалку до финального свистка, так как не вышел на поле.

«Это неприемлемое поведение. Очень плохо», — цитирует Линекера BBC Sport.

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг после игры не стал комментировать действия Роналду, сославшись на то, что эту ситуацию обсудят завтра, а сейчас команда будет праздновать победу.