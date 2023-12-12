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Сегодня, 10:09

Линекер считает, что система ВАР портит футбол

Виктория Кравченко
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Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер рассказал, что думает об использовании системы ВАР в АПЛ.

«Почему защитникам разрешают случайно сыграть рукой, а форвардам — нет? Зачем отменяют голы? Люди, которые создают свод правил, делают это странным образом. Мне не нравится использование системы ВАР, она портит футбол», — цитирует Линекера The Sun.

В турнирной таблицеАПЛ лидирует «Ливерпуль», набрав 37 очков. Вторым идет «Арсенал» с 36 очками, «Астон Вилла» (35) располагается на третьем месте.

Гари Линекер
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