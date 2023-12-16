Линекер сообщил, что потерявший сознание защитник «Лутона» пришел в себя

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер рассказал, что защитник «Лутона» Том Локьер, потерявший сознание в матче 17-го тура АПЛ против «Борнмута», пришел в себя.

«Поступают сообщения о том, что Том Локьер пришел в себя и реагирует на окружающих. Слава небеса», — написал Линекер в соцсети X.

29-летний валлиец потерял сознание на 62-й минуте матча против «Борнмута» при счете 1:1. Арбитр остановил встречу, игроки ушли в подтрибунное помещение.

С Локьером уже случался подобный инцидент в мае этого года. Он потерял сознание в матче против «Ковентри Сити» в матче плей-офф чемпионшипа за выход в АПЛ. Тогда его унесли с поля на носилках и увезли в больницу.