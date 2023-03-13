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Сегодня, 16:55

Линекер вернется к работе на ВВС после отстранения из-за критики правительства

Ана Горшкова
Корреспондент
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Комментатор Гари Линекер вернется к работе на ВВС и продолжит вести программу «Матч дня».

Как сообщает пресс-служба телеканала, генеральный директор ВВС Тим Дейви объявил, что будет проведен независимый пересмотр правил использования сотрудниками социальных сетей. Линекер поддержал данное решение и с нетерпением ждет возвращения в эфир.

Отмечается, что после отстранения Линекера участвовать в программе«Матч дня» отказались Иан Райт и Алан Ширер. Также комментатора поддержали и другие ведущие ВВС — в результате в субботу на канале были сорваны как минимум четыре программы.

«После нескольких безумных дней мы справились с этим, и я рад. Хочу поблагодарить всех вас за невероятную поддержку. Особенно — моих коллег из BBC Sport за замечательное проявление солидарности. Футбол — это командная игра, и их поддержка была превосходной. Я представляю спорт на ВВС почти три десятилетия и безмерно горжусь тем, что работаю в лучшей и справедливейшей телекомпании в мире. Не могу дождаться, когда вернусь в кресло Match of the Day в субботу… Мы остаемся страной преимущественно толерантных, гостеприимных и щедрых людей. Благодарю вас», — написал Линекер в своем Twitter-аккаунте.

ВВС отстранила от эфира Линекера после того, как он сравнивал членов консервативного британского правительства с нацистами.

 
Гари Линекер. Гари Линекера отстранили от работы на ВВС за критику властей. Он сравнил новый закон с политикой нацистской Германии

 

Гари Линекер
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