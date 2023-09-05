Лингард может продолжить карьеру в «Вест Хэме» или «Вулверхэмптоне»

Полузащитник Джесси Лингард близок к переходу в «Вест Хэм» или «Вулверхэмптон», утверждает Sky Sports.

Оба клуба всерьез рассматривают возможность подписания 30-летнего англичанина, который является свободным агентом. В последнее время Лингард тренировался с «Вест Хэмом», однако «Вулверхэмптон» стал проявлять интерес к футболисту и планирует сделать ему официальное предложение в ближайшие дни.

В августе появлялась информация о том, что хавбек может перейти в ЦСКА, однако позднее в московском клубе сообщили, что достижение сделки маловероятно.

В сезоне-2022/23 Лингард выступал за «Ноттингем Форест», в составе которого забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 20 матчах.